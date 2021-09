сегодня



Новое видео CREEPING DEATH



"Humanity Transcends", новое видео группы CREEPING DEATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Edge Of Existence", выходящего восьмого октября на Entertainment One.



Трек-лист:



"The Edge Of Existence"

"Relics From The Past"

"Humanity Transcends"

"Doused In Flames"

"Sacrament Of Death"

"Skinned Alive"







просмотров: 373