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*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 26
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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Creeping Death

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|||| сегодня

Вокалист CANNIBAL CORPSE в новой песне CREEPING DEATH



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“Intestinal Wrap” (feat. Corpsegrinder), новая песня группы CREEPING DEATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Boundless Domain, выход которого запланирован на 16 июня на MNRK Heavy:

“Boundless Domain”
“Intestinal Wrap” (feat. Corpsegrinder)
“Vitrified Earth”
“The Parthian Shot”
“Creators Turned Into Prey”
“Cursed”
“Remnants Of The Old Gods”
“Looming”
“The Common Breed”

CREEPING DEATH Announce Boundless Domain Album; New Single Feat. CANNIBAL CORPSEвЂ™s CORPSEGRINDER Streaming




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