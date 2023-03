сегодня



Вокалист CANNIBAL CORPSE в новой песне CREEPING DEATH



“Intestinal Wrap” (feat. Corpsegrinder), новая песня группы CREEPING DEATH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Boundless Domain, выход которого запланирован на 16 июня на MNRK Heavy:



“Boundless Domain”

“Intestinal Wrap” (feat. Corpsegrinder)

“Vitrified Earth”

“The Parthian Shot”

“Creators Turned Into Prey”

“Cursed”

“Remnants Of The Old Gods”

“Looming”

“The Common Breed”







+0 -0



просмотров: 138