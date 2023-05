сегодня



Новое видео CREEPING DEATH



"The Common Breed", новое видео группы CREEPING DEATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Boundless Domain, выходящего 16 июня на MNRK Heavy:



“Boundless Domain”

“Intestinal Wrap” (feat. Corpsegrinder)

“Vitrified Earth”

“The Parthian Shot”

“Creators Turned Into Prey”

“Cursed”

“Remnants Of The Old Gods”

“Looming”

“The Common Breed”







+0 -0



просмотров: 124