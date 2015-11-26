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Creeping Death

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|||| 17 авг 2021

Новое видео CREEPING DEATH



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"The Edge Of Existence", новое видео группы CREEPING DEATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Edge Of Existence, выходящего восьмого октября на Entertainment One. 

Трек-лист:

"The Edge Of Existence"
"Relics From The Past"
"Humanity Transcends"
"Doused In Flames"
"Sacrament Of Death"
"Skinned Alive"

CREEPING DEATH - The Edge Of Existence EP Due In October, Video For Title Track Available Now



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Sw0Rn


17 авг 2021, 22:12		Сначала показалось Снуп Догг, ан нет. Жаль)


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