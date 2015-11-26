|
|
|
все новости группы
|
17 авг 2021
Новое видео CREEPING DEATH
"The Edge Of Existence", новое видео группы CREEPING DEATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР The Edge Of Existence, выходящего восьмого октября на Entertainment One.
Трек-лист:
"The Edge Of Existence"
"Relics From The Past"
"Humanity Transcends"
"Doused In Flames"
"Sacrament Of Death"
"Skinned Alive"
|
|
Sw0Rn
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).