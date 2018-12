сегодня



PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA со SCOUR



PHILIP ANSELMO исполнил три песни группы PANTERA — "Slaughtered", "25 Years" and "Strength Beyond Strength" — вместе с группой SCOUR на выступлении пятнадцатого декабря в клубе Whisky A Go Go, West Hollywood, California — видео доступно ниже.



















просмотров: 138