Новое видео SCOUR

"Doom", новое видео группы SCOUR, в состав которой входят Philip H. Anselmo (Pantera, Down, Superjoint), John Jarvis (PIG DESTROYER, AGORAPHOBIC NOSEBLEED, FULGORA), Derek Engemann (CATTLE DECAPITATION), Chase Fraser (ex-ANIMOSITY, DECREPIT BIRTH) и Adam Jarvis (MISERY INDEX, PIG DESTROYER), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Black", выпущенного 27 ноября.
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