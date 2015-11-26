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Scour

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29 ноя 2020 : 		 Новое видео SCOUR

21 ноя 2020 : 		 Новое видео SCOUR

20 ноя 2020 : 		 Джейсон Момоа на новом ЕР SCOUR

25 окт 2020 : 		 Новый ЕР SCOUR выйдет осенью

28 ноя 2019 : 		 Кавер-версия BATHORY от SCOUR

19 дек 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA со SCOUR

19 дек 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

4 ноя 2017 : 		 Новый ЕР SCOUR доступен для прослушивания

12 окт 2017 : 		 Новая песня SCOUR

17 сен 2017 : 		 Новая песня SCOUR

30 авг 2017 : 		 Новый ЕР SCOUR выйдет осенью

16 июн 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

23 май 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

6 май 2017 : 		 SCOUR нашли барабанщика

23 фев 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SCOUR

21 фев 2017 : 		 SCOUR дебютировали на сцене

15 июл 2016 : 		 Новый EP SCOUR доступен для прослушивания

15 июн 2016 : 		 Новая песня SCOUR

13 май 2016 : 		 Новая песня SCOUR

30 сен 2015 : 		 PHILIP ANSELMO основал SCOUR
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|||| сегодня

Новое видео SCOUR



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"Doom", новое видео группы SCOUR, в состав которой входят Philip H. Anselmo (Pantera, Down, Superjoint), John Jarvis (PIG DESTROYER, AGORAPHOBIC NOSEBLEED, FULGORA), Derek Engemann (CATTLE DECAPITATION), Chase Fraser (ex-ANIMOSITY, DECREPIT BIRTH) и Adam Jarvis (MISERY INDEX, PIG DESTROYER), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "The Black", выпущенного 27 ноября.

Трек-лист:

01. Doom

02. Nail

03. Propaganda

04. Flames

05. Microbes

06. Subprime

PHILIP ANSELMO











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