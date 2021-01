сегодня



SCOUR мутят концерт



Группа SCOUR, в состав которой входят Philip H. Anselmo (PANTERA, DOWN, EN MINOR), John Jarvis (AGORAPHOBIC NOSEBLEED), Derek Engemann (PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS), Mark Kloeppel (MISERY INDEX) and Adam Jarvis (PIG DESTROYER, LOCK UP), планируют 29 января провести виртуальное шоу из Nodferatu's Lair. Открывать его будут SHOCK NARCOTIC в состав которых входят бывшие и нынешние участники THE DILLINGER ESCAPE PLAN, THE BLACK DAHLIA MURDER, BATTLECROSS и CHILD BITE. Детали доступны по этому адресу.







+1 -0



просмотров: 146