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SCOUR мутят концерт
Группа SCOUR, в состав которой входят Philip H. Anselmo (PANTERA, DOWN, EN MINOR), John Jarvis (AGORAPHOBIC NOSEBLEED), Derek Engemann (PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS), Mark Kloeppel (MISERY INDEX) and Adam Jarvis (PIG DESTROYER, LOCK UP), планируют 29 января провести виртуальное шоу из Nodferatu's Lair. Открывать его будут SHOCK NARCOTIC в состав которых входят бывшие и нынешние участники THE DILLINGER ESCAPE PLAN, THE BLACK DAHLIA MURDER, BATTLECROSS и CHILD BITE. Детали доступны по этому адресу. |
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