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Scour

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11 янв 2021 : 		 SCOUR мутят концерт

3 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SCOUR

1 дек 2020 : 		 Новое видео SCOUR

29 ноя 2020 : 		 Новое видео SCOUR

21 ноя 2020 : 		 Новое видео SCOUR

20 ноя 2020 : 		 Джейсон Момоа на новом ЕР SCOUR

25 окт 2020 : 		 Новый ЕР SCOUR выйдет осенью

28 ноя 2019 : 		 Кавер-версия BATHORY от SCOUR

19 дек 2018 : 		 PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA со SCOUR

19 дек 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

4 ноя 2017 : 		 Новый ЕР SCOUR доступен для прослушивания

12 окт 2017 : 		 Новая песня SCOUR

17 сен 2017 : 		 Новая песня SCOUR

30 авг 2017 : 		 Новый ЕР SCOUR выйдет осенью

16 июн 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

23 май 2017 : 		 SCOUR исполняют PANTERA

6 май 2017 : 		 SCOUR нашли барабанщика

23 фев 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SCOUR

21 фев 2017 : 		 SCOUR дебютировали на сцене

15 июл 2016 : 		 Новый EP SCOUR доступен для прослушивания

15 июн 2016 : 		 Новая песня SCOUR

13 май 2016 : 		 Новая песня SCOUR

30 сен 2015 : 		 PHILIP ANSELMO основал SCOUR
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|||| сегодня

SCOUR мутят концерт



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Группа SCOUR, в состав которой входят Philip H. Anselmo (PANTERA, DOWN, EN MINOR), John Jarvis (AGORAPHOBIC NOSEBLEED), Derek Engemann (PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS), Mark Kloeppel (MISERY INDEX) and Adam Jarvis (PIG DESTROYER, LOCK UP), планируют 29 января провести виртуальное шоу из Nodferatu's Lair. Открывать его будут SHOCK NARCOTIC в состав которых входят бывшие и нынешние участники THE DILLINGER ESCAPE PLAN, THE BLACK DAHLIA MURDER, BATTLECROSS и CHILD BITE. Детали доступны по этому адресу.

PHILIP ANSELMO's SCOUR Announces Virtual Concert



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