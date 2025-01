сегодня



Новое видео SCOUR



"Blades", новое видео группы SCOUR, в состав которой входят Philip H. Anselmo (PANTERA, DOWN), Derek Engemann (PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS), John Jarvis (NEST, AGORAPHOBIC NOSEBLEED), Mark Kloeppel (MISERY INDEX) и Adam Jarvis (PIG DESTROYER, MISERY INDEX, LOCK UP), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Gold", выходящего 21 февраля на Nuclear Blast:



01. Cross

02. Blades

03. Infusorium

04. Ornaments

05. Coin

06. Evil

07. Devil

08. Contaminated

09. Hell

10. Invoke

11. Gold

12. Angels

13. Serve







