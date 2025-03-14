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Scour

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Гитарист SCOUR о зигах Anselmo



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В недавнем интервью DEREK ENGEMANN, участник SCOUR и PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, коснулся знаменитого инцидента от января 2016, в рамках которого Philip совершил жест, подозрительно похожий на недавние действия Илона Маска:

«Да, это было прискорбное событие, если не сказать больше. [Мы с John Jarvis из SCOUR были в тот вечер в клубе. Мы были за кулисами, тусовались и выпивали. Там было много выпивки. Так было в те времена. Но многие люди не понимают, что произошло.

Итак, они всю ночь джемовали в честь Дайма, выводя на сцену супергруппы из [разных] людей. Там был Rex [Brown, басист PANTERA]; там были самые разные люди. А под конец на три песни вышел Phil. Кажется, они сделали кавер на песню MOTÖRHEAD, исполнили «A New Level» [PANTERA] и что-то еще. Когда он вышел на сцену, там была группа из трех парней, которые просто... они просто издевались над ним, как только он появился на сцене, типа: «Ты расист. Ты гребаный расист», бла-бла-бла. И все такие: «Йоу, заткнись нахрен. Мы пытаемся насладиться PANTERA. Это ради Дайма. Это не из-за вашего дерьма». И они продолжали издеваться над ним все время, пока он был на сцене. А в конце он просто вышел из себя. Он был немного пьян и сделал самое оскорбительное, что мог, по отношению к этим людям. А они были там с камерой. Не то чтобы в его сердце была чистая ненависть, и он сказал: «Вот что я скажу сегодня вечером. Я собираюсь сделать заявление». Эти ублюдки издевались над ним на протяжении всего вечера, а он просто подлил масла в огонь. И это было очень неприятно. Я знаю, что он чувствует себя ужасно из-за случившегося. [Это], наверное, было немного унизительно, я в этом уверен».

По его словам, негативная огласка, связанная с действиями Anselmo, едва не сорвала выход SCOUR на рынок:

«Мы не были уверены, что SCOUR вообще появится, потому что у нас уже был готов материал, и в то время каждый лейбл хотел его выпустить. Мы почти все решили. А потом случилось то, что случилось, и мы больше не имели возможности выбирать. Так что альбом задержался где-то на шесть-восемь месяцев. И потом я хочу сказать, что это было первое, что выпустил Phil после того случая. Так что это было что-то вроде: «Сколько мы будем терпеть это?» Потому что в истории блэк-металла есть не самые приятные люди, и это было что-то вроде жребия. Но мы решили: «Музыка хороша. Мы просто возьмем и выпустим». И мы выпустили альбом».

Возвращаясь к неоднозначному жесту Phil'a, Derek добавил:

«Это не самая лучшая часть истории, но теперь он сам все понял. Он извинился. Он не такой. Я гастролировал с ним по всему миру с THE ILLEGALS, концертами SCOUR, выступлениями PANTERA. Он просто не такой. Даже наши последние клипы снимал Малкольм Пью, который наполовину черный. Это мой приятель. Мы тоже знакомы 20 лет. Мы жили вместе и все такое. Но он сказал, что люди постоянно спрашивают его, типа: «О, я не могу поверить, что ты работаешь с [Phil] после таких событий». А он отвечает: « Он был так любезен со мной, за кулисами, у себя дома. Я даже не знаю, о чем вы».

Так что я не знаю. Я не знаю, что еще можно сказать, но Phil не такой. Это был неприятный случай».




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14 мар 2025
g
gravitgroove
Ух!!! Как же сложно это читать! Будто человек в глубочайшем стрессе (или он банально в стельку) повествует о тех событиях.

просмотров: 269

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