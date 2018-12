сегодня



Новое видео DAVID REECE



DAVID REECE опубликовал видео на композицию "Two Coins And A Dead Man", которая будет включена выпущенный девятого ноября на Mighty Music альбом "Resilient Heart":



01. Any Time At All



02. Wicked City Blues



03. Karma



04. Desire



05. I Don't Know Why



06. Two Coins



07. Ain't Got The Balls



08. Forest Through The Trees



09. Perfect Apocalypse



10. Live Before You Die



11. I'm The One



Vinyl track listing:



Side A



01. Karma



02. Any Time At All



03. I Don't Know Why



04. I'm The One



05. Forest Through The Trees



Side B



06. Perfect Apocalypse



07. Heart Of Stone



08. What About Yesterday



09. Two Coins



10. Live Before You Die





















