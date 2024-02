сегодня



Новое видео DAVID REECE



"Enemy Is Me", новое видео группы DAVID REECE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Baptized By Fire", выходящего первого марта:



01. Enemy Is Me

02. We've Lost The Fight

03. Wrong Move

04. Payback's A Bitch

05. No Rest For The Wicked

06. Twilight of the Gods

07. Seasons Of A Man

08. Closer To God

09. Archbishop Of Anarchy

10. My Heart Burns

11. Acceptance Of Denial

12. Tomorrow Don't Matter Today







