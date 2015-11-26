15 мар 2019



Концертное видео бывшего вокалиста ACCEPT



Фэн-видео, снятое на выступлении бывшего вокалиста ACCEPT David'a Reece'a, состоявшегося 13 марта в Мальмё, Швеция, доступно для просмотра ниже.



Рис, который также играл с BONFIRE и BANGALORE CHOIR, сказал «Классическому Металлическому Шоу» в новом интервью, что, по его мнению, влияние извне повлияло на смену вокалиста ACCEPT, что и привело к его приходу в группу.



«Я думал об этом, конечно, всю свою жизнь. Это было 30 лет назад. И я не думаю, что ACCEPT были готовы сделать такой выбор. Их тянули за кольцо в носу лейблы в Америке. "Эта группа стала популярной в Европе. Давайте перенесёмся через океан и зададим там жару". И они такие: "Да, мы хотим быть более известными и богатыми". Я не думаю, что они думали о том, насколько велик был Удо. Теперь у них есть [нынешний вокалист ACCEPT] Марк Торнильо. Он похож на него в музыкальном плане — я имею в виду, он копия Удо — и это звучание работает внутри этой немецкой штуки. Но я никогда не слышал, чтобы они признавали, что были готовы к тому, что они действительно сделали, и они обвиняли меня во многих вещах».



Рис также выразил разочарование по поводу того факта, что члены ACCEPT никогда не признавали "Eat The Heat" качественным альбомом, каким он на самом деле является.



«Почему они не могут просто сказать: "Эй, это часть нашего наследия?" Я слышал, как Вольф [Хоффманн, гитарист ACCEPT] дошёл до того, что [рассказывал журналистам]: "Не спрашивайте меня о Дэвиде Рисе в интервью. Не поднимайте эту часть моей истории". Знаешь что, приятель? У меня тоже есть несколько мерзких альбомов в моей коллекции. Это часть истории. Это история, о которой нужно рассказывать. Не нужно ругать друг друга. Ты можешь сказать: "Это просто не сработало. Это был отличный опыт". Потому что я думаю, что Вольф Хоффманн на самом деле должен сыграть этот впечатляющий гитарный материал ["Eat The Heat"]... На этом альбоме вы услышите отсылки к David'у Gilmour'у с "Generation Clash". Он один из величайших металл-гитаристов в мире, но он должен показать, что он действительно может играть. И я признаю его заслуги».















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