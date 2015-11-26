Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист KAMPFAR: «Блэк-металл — это высшее искусство» 117
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 59
*Бывшие участники IN FLAMES собрали THE HALO EFFECT 51
*TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уро... 47
*DISTURBED хотят писать 33
[= ||| все новости группы



*

David Reece

*
| - |

|||| сегодня

DAVID REECE: «Я мог заменить Rob'a в JP»



*
zoom
*
* *
DAVID REECE в рамках недавнего интервью сказал, что был одним из главных кандидатов на место в JUDAS PRIEST после ухода Rob'a:

«Я был в Теннесси, и я ещё не совсем отошёл от дел, потому что у меня были обязательства до того, как я решил выйти из игры. Я общался по телефону с [менеджером PRIEST] Джейном Эндрюсом каждые два дня. Я соперничал с Ralf'ом Scheepers'ом и Tim'ом Owens'ом. Всё сводилось к трём-четырём парням, и я был одним из них. В те дни я работал в SIRCLE OF SILENCE, исполняя довольно тяжёлый, интенсивный, в духе SABBATH материал, и Glenn Tipton [гитарист PRIEST] сказал: "У этого парня есть способности. Давайте пригласим его в Англию". Ничего из этого не получилось, но я всё ещё был тем человеком, о котором подумывали многие».

Ex-ACCEPT Singer DAVID REECE Says He Was In Consideration To Replace ROB HALFORD In JUDAS PRIEST





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 373

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом