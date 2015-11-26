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DAVID REECE : «Я мог заменить Rob'a в JP»



DAVID REECE в рамках недавнего интервью сказал, что был одним из главных кандидатов на место в JUDAS PRIEST после ухода Rob'a:



«Я был в Теннесси, и я ещё не совсем отошёл от дел, потому что у меня были обязательства до того, как я решил выйти из игры. Я общался по телефону с [менеджером PRIEST] Джейном Эндрюсом каждые два дня. Я соперничал с Ralf'ом Scheepers'ом и Tim'ом Owens'ом. Всё сводилось к трём-четырём парням, и я был одним из них. В те дни я работал в SIRCLE OF SILENCE, исполняя довольно тяжёлый, интенсивный, в духе SABBATH материал, и Glenn Tipton [гитарист PRIEST] сказал: "У этого парня есть способности. Давайте пригласим его в Англию". Ничего из этого не получилось, но я всё ещё был тем человеком, о котором подумывали многие».







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