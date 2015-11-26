Новое видео DAVID REECE

DAVID REECE опубликовал видео на ‘Down To The Core’. Этот трек взят из альбома Blacklist Utopia, выпущенного в октябре прошлого года.
1. Utopia 04:50
2. Red Blooded Hell Raiser 03:39
3. Down to the Core 04:05
4. Civil War 04:42
5. I Can't Breathe 03:30
6. Most of the Time 03:29
7. American Dream 04:15
8. Before We Fade Away 03:47
9. Hindsight is 2020 04:19
10. Devil at My Doorstep 04:28
11. Save Me 05:07
12. Highway Child 03:56
13. Book of Lies 04:55
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