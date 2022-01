19 янв 2022



Новое видео DAVID REECE



DAVID REECE опубликовал видео на ‘Down To The Core’. Этот трек взят из альбома Blacklist Utopia, выпущенного в октябре прошлого года.



1. Utopia 04:50

2. Red Blooded Hell Raiser 03:39

3. Down to the Core 04:05

4. Civil War 04:42

5. I Can't Breathe 03:30

6. Most of the Time 03:29

7. American Dream 04:15

8. Before We Fade Away 03:47

9. Hindsight is 2020 04:19

10. Devil at My Doorstep 04:28

11. Save Me 05:07

12. Highway Child 03:56

13. Book of Lies 04:55







+1 -1



просмотров: 227