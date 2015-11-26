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David Reece

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19 янв 2022 : 		 Новое видео DAVID REECE

8 ноя 2021 : 		 DAVID REECE: «Я мог заменить Rob'a в JP»

24 сен 2021 : 		 DAVID REECE представил новый сингл

12 июн 2020 : 		 DAVID REECE опубликовал новое видео

22 апр 2020 : 		 DAVID REECE опубликовал новое видео

23 мар 2020 : 		 DAVID REECE из Италии

18 июл 2019 : 		 DAVID REECE подписал контракт с El Puerto Records

15 мар 2019 : 		 Концертное видео бывшего вокалиста ACCEPT

23 дек 2018 : 		 Новое видео DAVID REECE

6 дек 2018 : 		 Новое видео DAVID REECE

31 авг 2018 : 		 Новое видео DAVID REECE

16 мар 2018 : 		 DAVID REECE о новом альбоме

12 янв 2018 : 		 DAVID REECE на MIGHTY MUSIC
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|||| 19 янв 2022

Новое видео DAVID REECE



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DAVID REECE опубликовал видео на ‘Down To The Core’. Этот трек взят из альбома Blacklist Utopia, выпущенного в октябре прошлого года.

1. Utopia 04:50
2. Red Blooded Hell Raiser 03:39
3. Down to the Core 04:05
4. Civil War 04:42
5. I Can't Breathe 03:30
6. Most of the Time 03:29
7. American Dream 04:15
8. Before We Fade Away 03:47
9. Hindsight is 2020 04:19
10. Devil at My Doorstep 04:28
11. Save Me 05:07
12. Highway Child 03:56
13. Book of Lies 04:55




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