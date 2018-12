сегодня



Вокалисту CHTHONIC не дали визу



Тайваньские металлисты CHTHONIC были вынуждены отменить выступление в Гонконге из-за того, что вокалисту группы, Freddy Lim'y, было отказано в получении визы. Группа выступит с пятью разными вокалистами на фестивале On The Pulse Of Music.



«В соответствии с существующей политикой лицо, стремящееся въехать в [Гонконг] для трудоустройства, должно, среди прочего, обладать специальными навыками, знаниями или опытом, представляющими ценность и недоступными в [Гонконге]», — говорится в письме Департамента.



В сопроводительной подписи Хо, пригласивший CHTHONIC выступить на фестивале, написал:



«Так что если вы не обладаете навыками, знаниями или опытом, которых нет в Гонконге, вы не можете рассчитывать на получение визы.



Иностранцам лучше начать практиковать специальные способности, такие как невидимость, теневое клонирование и телепортация, прежде чем подавать заявку на рабочую визу.



Это же просто обмен музыкой. Чего бояться?» — добавил Хо.



Группа отреагировала на отказ тем, что напомнила о своём визите в 2014 году и успехе в получении визы:



«Freddy обладал специальными навыками в ходе прошлого визита, но больше их не может использовать? Пожалуйста, помогите нам вспомнить, чего он лишился, кроме восьмичасового рабочего дня?»



В 2016 году Lim был избран в Тайваньский парламент, став первой металл-звездой, добившейся подобного. Новая партия New Power Party (NPP), сооснователем которой он является, борется за то, чтобы Тайвань признали во всем мире как отдельную страну.



Китай рассматривает Тайвань, расположенный в 110 милях от его побережья, как неотъемлемую часть своей территории и хочет вновь взять его под власть Пекина.















