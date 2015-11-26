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Chthonic

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28 дек 2018 : 		 Вокалисту CHTHONIC не дали визу

10 окт 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

25 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 авг 2018 : 		 Новый альбом CHTHONIC выйдет осенью

19 дек 2017 : 		 Новая песня CHTHONIC

13 дек 2017 : 		 Главная тема из фильма о CHTHONIC

1 ноя 2016 : 		 Вокалиста CHTHONIC не пустили в Гонконг

29 июн 2016 : 		 CHTHONIC хотят выпустить ЕР

18 янв 2016 : 		 Вокалист CHTHONIC избран в законодательные органы Тайваня

10 авг 2014 : 		 CHTHONIC выступили с оркестром на WOA

21 июл 2014 : 		 CHTHONIC выступят с оркестром на WOA

10 янв 2014 : 		 Новый DVD CHTHONIC выйдет в феврале

30 окт 2013 : 		 CHTHONIC получили награды GOLDEN MUSIC

29 окт 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 авг 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

10 июл 2013 : 		 CHTHONIC выступили на открытии второго сезона по бейсболу на Тайване

10 июн 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 июн 2013 : 		 Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания

27 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 апр 2013 : 		 Новая песня CHTHONIC

2 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома CHTHONIC

16 фев 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления CHTHONIC

16 янв 2013 : 		 CHTHONIC приступили к записи

8 авг 2012 : 		 Скрипач TURISAS присоединился на сцене CHTHONIC
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Вокалисту CHTHONIC не дали визу



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Тайваньские металлисты CHTHONIC были вынуждены отменить выступление в Гонконге из-за того, что вокалисту группы, Freddy Lim'y, было отказано в получении визы. Группа выступит с пятью разными вокалистами на фестивале On The Pulse Of Music.

«В соответствии с существующей политикой лицо, стремящееся въехать в [Гонконг] для трудоустройства, должно, среди прочего, обладать специальными навыками, знаниями или опытом, представляющими ценность и недоступными в [Гонконге]», — говорится в письме Департамента.

В сопроводительной подписи Хо, пригласивший CHTHONIC выступить на фестивале, написал:

«Так что если вы не обладаете навыками, знаниями или опытом, которых нет в Гонконге, вы не можете рассчитывать на получение визы.

Иностранцам лучше начать практиковать специальные способности, такие как невидимость, теневое клонирование и телепортация, прежде чем подавать заявку на рабочую визу.

Это же просто обмен музыкой. Чего бояться?» — добавил Хо.

Группа отреагировала на отказ тем, что напомнила о своём визите в 2014 году и успехе в получении визы:

«Freddy обладал специальными навыками в ходе прошлого визита, но больше их не может использовать? Пожалуйста, помогите нам вспомнить, чего он лишился, кроме восьмичасового рабочего дня?»

В 2016 году Lim был избран в Тайваньский парламент, став первой металл-звездой, добившейся подобного. Новая партия New Power Party (NPP), сооснователем которой он является, борется за то, чтобы Тайвань признали во всем мире как отдельную страну.

Китай рассматривает Тайвань, расположенный в 110 милях от его побережья, как неотъемлемую часть своей территории и хочет вновь взять его под власть Пекина.



CHTHONIC Frontman Denied Visa To Hong Kong Because He Lacks




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