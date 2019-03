сегодня



Новое видео с текстом от CHTHONIC



"The Silent One's Torch", новое видео с текстом тайваньской группы CHTHONIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Battlefields Of Asura".



Трек-лист:



"Drawing Omnipotence Nigh"

"The Silent One's Torch"

"Flames Upon The Weeping Winds"

"A Crimson Sky's Command"

"Souls Of The Revolution"

"Taste The Black Tears"

"One Thousand Eyes"

"Masked Faith"

"Carved In Bloodstone"

"Millennia's Faith Undone"

"Autopoiesis"





















