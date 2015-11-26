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Chthonic

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5 мар 2019 : 		 Новое видео с текстом от CHTHONIC

28 дек 2018 : 		 Вокалисту CHTHONIC не дали визу

10 окт 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

25 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 авг 2018 : 		 Новый альбом CHTHONIC выйдет осенью

19 дек 2017 : 		 Новая песня CHTHONIC

13 дек 2017 : 		 Главная тема из фильма о CHTHONIC

1 ноя 2016 : 		 Вокалиста CHTHONIC не пустили в Гонконг

29 июн 2016 : 		 CHTHONIC хотят выпустить ЕР

18 янв 2016 : 		 Вокалист CHTHONIC избран в законодательные органы Тайваня

10 авг 2014 : 		 CHTHONIC выступили с оркестром на WOA

21 июл 2014 : 		 CHTHONIC выступят с оркестром на WOA

10 янв 2014 : 		 Новый DVD CHTHONIC выйдет в феврале

30 окт 2013 : 		 CHTHONIC получили награды GOLDEN MUSIC

29 окт 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 авг 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

10 июл 2013 : 		 CHTHONIC выступили на открытии второго сезона по бейсболу на Тайване

10 июн 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 июн 2013 : 		 Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания

27 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 апр 2013 : 		 Новая песня CHTHONIC

2 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома CHTHONIC

16 фев 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления CHTHONIC

16 янв 2013 : 		 CHTHONIC приступили к записи
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Новое видео с текстом от CHTHONIC



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"The Silent One's Torch", новое видео с текстом тайваньской группы CHTHONIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Battlefields Of Asura".

Трек-лист:

"Drawing Omnipotence Nigh"
"The Silent One's Torch"
"Flames Upon The Weeping Winds"
"A Crimson Sky's Command"
"Souls Of The Revolution"
"Taste The Black Tears"
"One Thousand Eyes"
"Masked Faith"
"Carved In Bloodstone"
"Millennia's Faith Undone"
"Autopoiesis"

CHTHONIC Releases Lyric Video For









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