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Chthonic

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20 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

5 мар 2019 : 		 Новое видео с текстом от CHTHONIC

28 дек 2018 : 		 Вокалисту CHTHONIC не дали визу

10 окт 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

25 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 авг 2018 : 		 Новый альбом CHTHONIC выйдет осенью

19 дек 2017 : 		 Новая песня CHTHONIC

13 дек 2017 : 		 Главная тема из фильма о CHTHONIC

1 ноя 2016 : 		 Вокалиста CHTHONIC не пустили в Гонконг

29 июн 2016 : 		 CHTHONIC хотят выпустить ЕР

18 янв 2016 : 		 Вокалист CHTHONIC избран в законодательные органы Тайваня

10 авг 2014 : 		 CHTHONIC выступили с оркестром на WOA

21 июл 2014 : 		 CHTHONIC выступят с оркестром на WOA

10 янв 2014 : 		 Новый DVD CHTHONIC выйдет в феврале

30 окт 2013 : 		 CHTHONIC получили награды GOLDEN MUSIC

29 окт 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 авг 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

10 июл 2013 : 		 CHTHONIC выступили на открытии второго сезона по бейсболу на Тайване

10 июн 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 июн 2013 : 		 Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания

27 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 апр 2013 : 		 Новая песня CHTHONIC

2 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома CHTHONIC
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Профессиональное видео с выступления CHTHONIC



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Профессиональное видео с выступления участников CHTHONIC Freddy lim и Jesse Liu вместе с FLESH JUICER в начале декабре в рамках Roar Now! Bankah! доступно ниже.

CHTHONIC Members Perform "Turn The Sun Off" With FLESH JUICER Live In Taipei; Pro-Shot Video Available



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