11 авг 2021



Вокалиста CHTHONIC хотят лишить полномочий



По данным Focus Taiwan, фронтмен CHTHONIC Freddy Lim, ставший активистом и законодателем, может быть отозван с поста представителя тайбэйского округа Ванхуа.



Петиция об отзыве, инициированная одним из избирателей Lim'a Cheng'ом Ta-ping'ом, независимым членом городского совета Тайбэя Chung'ом Hsiao-ping'ом и бывшим представителем оппозиционного Гоминьдана Eric'ом Huang'ом, обвиняет Lim'a в невыполнении своих обязанностей, поскольку Ванхуа был эпицентром недавней вспышки COVID-19 на Тайване.



Петиция набрала достаточно подписей, чтобы перейти ко второму этапу, сообщила Центральная избирательная комиссия во вторник.



Согласно тайваньским законам, для выдвижения предложения об отзыве необходимы подписи всего одного процента избирателей. После этого, чтобы предложение было передано на официальное голосование, необходимы подписи только 10 процентов избирателей. И наконец для признания результатов голосования действительными необходимо участие только 25 процентов избирателей.



Lim прокомментировал заявление ЦИК, сказав, что он уважает это решение, и что его основное внимание по-прежнему сосредоточено на помощи своему избирательному округу в борьбе с COVID-19 и стимулировании местного бизнеса.







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