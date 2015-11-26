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Chthonic

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11 авг 2021 : 		 Вокалиста CHTHONIC хотят лишить полномочий

18 май 2021 : 		 Концертное видео CHTHONIC

14 май 2021 : 		 Концертное видео CHTHONIC

20 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

5 мар 2019 : 		 Новое видео с текстом от CHTHONIC

28 дек 2018 : 		 Вокалисту CHTHONIC не дали визу

10 окт 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

25 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 авг 2018 : 		 Новый альбом CHTHONIC выйдет осенью

19 дек 2017 : 		 Новая песня CHTHONIC

13 дек 2017 : 		 Главная тема из фильма о CHTHONIC

1 ноя 2016 : 		 Вокалиста CHTHONIC не пустили в Гонконг

29 июн 2016 : 		 CHTHONIC хотят выпустить ЕР

18 янв 2016 : 		 Вокалист CHTHONIC избран в законодательные органы Тайваня

10 авг 2014 : 		 CHTHONIC выступили с оркестром на WOA

21 июл 2014 : 		 CHTHONIC выступят с оркестром на WOA

10 янв 2014 : 		 Новый DVD CHTHONIC выйдет в феврале

30 окт 2013 : 		 CHTHONIC получили награды GOLDEN MUSIC

29 окт 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 авг 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

10 июл 2013 : 		 CHTHONIC выступили на открытии второго сезона по бейсболу на Тайване

10 июн 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 июн 2013 : 		 Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания

27 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC
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|||| 11 авг 2021

Вокалиста CHTHONIC хотят лишить полномочий



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По данным Focus Taiwan, фронтмен CHTHONIC Freddy Lim, ставший активистом и законодателем, может быть отозван с поста представителя тайбэйского округа Ванхуа.

Петиция об отзыве, инициированная одним из избирателей Lim'a Cheng'ом Ta-ping'ом, независимым членом городского совета Тайбэя Chung'ом Hsiao-ping'ом и бывшим представителем оппозиционного Гоминьдана Eric'ом Huang'ом, обвиняет Lim'a в невыполнении своих обязанностей, поскольку Ванхуа был эпицентром недавней вспышки COVID-19 на Тайване.

Петиция набрала достаточно подписей, чтобы перейти ко второму этапу, сообщила Центральная избирательная комиссия во вторник.

Согласно тайваньским законам, для выдвижения предложения об отзыве необходимы подписи всего одного процента избирателей. После этого, чтобы предложение было передано на официальное голосование, необходимы подписи только 10 процентов избирателей. И наконец для признания результатов голосования действительными необходимо участие только 25 процентов избирателей.

Lim прокомментировал заявление ЦИК, сказав, что он уважает это решение, и что его основное внимание по-прежнему сосредоточено на помощи своему избирательному округу в борьбе с COVID-19 и стимулировании местного бизнеса.

CHTHONIC Frontman-Turned-Taiwanese-Politician Is Focus Of Recall Effort



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