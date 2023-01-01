Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
*Новое видео CRADLE OF FILTH 14
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 14
*Видео полного выступления METALLICA 13
*METALLICA открыла мировой тур 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 25
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
[= ||| все новости группы



*

Chthonic

*



5 май 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

11 авг 2021 : 		 Вокалиста CHTHONIC хотят лишить полномочий

18 май 2021 : 		 Концертное видео CHTHONIC

14 май 2021 : 		 Концертное видео CHTHONIC

20 янв 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления CHTHONIC

5 мар 2019 : 		 Новое видео с текстом от CHTHONIC

28 дек 2018 : 		 Вокалисту CHTHONIC не дали визу

10 окт 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

25 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 сен 2018 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 авг 2018 : 		 Новый альбом CHTHONIC выйдет осенью

19 дек 2017 : 		 Новая песня CHTHONIC

13 дек 2017 : 		 Главная тема из фильма о CHTHONIC

1 ноя 2016 : 		 Вокалиста CHTHONIC не пустили в Гонконг

29 июн 2016 : 		 CHTHONIC хотят выпустить ЕР

18 янв 2016 : 		 Вокалист CHTHONIC избран в законодательные органы Тайваня

10 авг 2014 : 		 CHTHONIC выступили с оркестром на WOA

21 июл 2014 : 		 CHTHONIC выступят с оркестром на WOA

10 янв 2014 : 		 Новый DVD CHTHONIC выйдет в феврале

30 окт 2013 : 		 CHTHONIC получили награды GOLDEN MUSIC

29 окт 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 авг 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

10 июл 2013 : 		 CHTHONIC выступили на открытии второго сезона по бейсболу на Тайване

10 июн 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 июн 2013 : 		 Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления CHTHONIC



zoom
Профессиональное видео с выступления CHTHONIC, состоявшегося второго мая на фестивале Megaport, доступно ниже.

Watch CHTHONIC Perform




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 171

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом