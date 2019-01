9 янв 2019



Бывший барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE создал группу KILL THE LIGHTS



Бывший барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE Michael "Moose" Thomas создал новую группу KILL THE LIGHTS, в состав которой вошли вокалист James Clark (Throw The Fight), гитаристы Jordan Whelan (Still Remains) и Travis Montgomery (Threat Signal), а также басист Davey Richmond (Glamour Of The Kill).



Видео на дебютный сингл "The Faceless" доступно ниже.



.







+0 -3



( 2 )





просмотров: 556