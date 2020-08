Новое видео KILL THE LIGHTS

сегодня



"Through The Night"", новое видео группы KILL THE LIGHTS, в состав которой входят бывшие участники BULLET FOR MY VALENTINE, STILL REMAINS и THROW THE FIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sinner", выход которого намечен на двадцать первое августа на Fearless Records.



Трек-лист:



01. Shed My Skin



02. The Faceless



03. Watch You Fall



04. Through The Night



05. Open Your Eyes



06. Plagues



07. Tear Me Apart



08. The Enemy



09. Sober



10. Rest



11. Unmoved



12. Chasing Shadows (available on CD version only)



















