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Kill The Lights

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Новое видео KILL THE LIGHTS



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"Through The Night"", новое видео группы KILL THE LIGHTS, в состав которой входят бывшие участники BULLET FOR MY VALENTINE, STILL REMAINS и THROW THE FIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sinner", выход которого намечен на двадцать первое августа на Fearless Records.

Трек-лист:

01. Shed My Skin

02. The Faceless

03. Watch You Fall

04. Through The Night

05. Open Your Eyes

06. Plagues

07. Tear Me Apart

08. The Enemy

09. Sober

10. Rest

11. Unmoved

12. Chasing Shadows (available on CD version only)

KILL THE LIGHTS Feat. Ex-BULLET FOR MY VALENTINE Drummer:








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