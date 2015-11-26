Новое видео KILL THE LIGHTS

"Through The Night"", новое видео группы KILL THE LIGHTS, в состав которой входят бывшие участники BULLET FOR MY VALENTINE, STILL REMAINS и THROW THE FIGHT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sinner", выход которого намечен на двадцать первое августа на Fearless Records.
Трек-лист:
01. Shed My Skin
02. The Faceless
03. Watch You Fall
04. Through The Night
05. Open Your Eyes
06. Plagues
07. Tear Me Apart
08. The Enemy
09. Sober
10. Rest
11. Unmoved
12. Chasing Shadows (available on CD version only)
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