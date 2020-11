сегодня



Кавер-версия METALLICA от KILL THE LIGHTS



Группа KILL THE LIGHTS, в состав которой входят бывшие участники BULLET FOR MY VALENTINE, STILL REMAINS и THROW THE FIGHT, опубликовала собственное прочтение хита METALLICA "Battery" — видео доступно ниже







+0 -0



просмотров: 40