19 ноя 2021



Бывший басист BULLET FOR MY VALENTINE в KILL THE LIGHTS



Бывший басист BULLET FOR MY VALENTINE Jason "Jay" James присоединился к группе KILL THE LIGHTS, в состав которой входит еще один бывший BULLET, барабанщик Michael "Moose" Thomas. По этому случаю команда представила новую композицию, "Chasing Shadows".













