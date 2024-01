сегодня



Новое видео KILL THE LIGHTS



"From Ashes", новое видео группы KILL THE LIGHTS, в состав которой входят бывшие участники BULLET FOR MY VALENTINE Jason "Jay" James и Michael "Moose" Thomas, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Death Melodies", выход которого намечен на восьмое марта на Fearless Records:



01. Hear You Scream

02. Die Alone

03. Broken Bones

04. Bleeding

05. Scapegoat

06. From Ashes

07. Wasting Away

08. Man Without A Face

09. Ghost Of Yesterday

10. Sleep With The Devil

11. Suicidal

12. Drowning







