11 янв 2019



Новое видео BORN OF OSIRIS



"Cycles Of Tragedy", новое видео группы BORN OF OSIRIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Simulation":



01. The Accursed



02. Disconnectome



03. Cycles Of Tragedy



04. Under The Gun



05. Recursion



06. Analogs In A Cell



07. Silence The Echo



08. One Without The Other



















