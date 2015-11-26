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Born of Osiris

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11 янв 2019 : 		 Новое видео BORN OF OSIRIS

18 ноя 2018 : 		 Новый альбом BORN OF OSIRIS выйдет зимой

18 июл 2018 : 		 Новый сингл BORN OF OSIRIS

26 янв 2017 : 		 Новое видео BORN OF OSIRIS

12 янв 2017 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

24 окт 2016 : 		 BORN OF OSIRIS на Sumerian Records

20 июн 2016 : 		 Новое видео бывшего гитариста BORN OF OSIRIS

6 июн 2016 : 		 BORN OF OSIRIS на волынке

31 май 2016 : 		 Новое видео бывшего гитариста BORN OF OSIRIS

23 окт 2015 : 		 Новый альбом BORN OF OSIRIS доступен для прослушивания

15 окт 2015 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

5 окт 2015 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

30 июл 2015 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

18 фев 2015 : 		 Гитарист BORN OF OSIRIS основал сольный проект

26 июн 2013 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

26 мар 2013 : 		 BORN OF OSIRIS начнут запись в апреле

31 окт 2012 : 		 BORN OF OSIRIS начнут запись в марте

28 июн 2012 : 		 BORN OF OSIRIS: видео с текстом на кавер-версию SYSTEM OF A DOWN

27 янв 2012 : 		 Новое видео BORN OF OSIRIS

13 янв 2012 : 		 BORN OF OSIRIS расстались с гитаристом

5 апр 2011 : 		 BORN OF OSIRIS не пустили в Канаду

3 мар 2011 : 		 Семплы с нового альбома BORN OF OSIRIS

5 фев 2011 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

2 фев 2011 : 		 Обложка нового альбома BORN OF OSIRIS

21 янв 2011 : 		 Название и дата выхода нового альбома BORN OF OSIRIS

19 окт 2010 : 		 Новый альбом BORN OF OSIRIS будет «тяжелее, чем всё, что группа когда-либо выпускала»
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|||| 11 янв 2019

Новое видео BORN OF OSIRIS



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"Cycles Of Tragedy", новое видео группы BORN OF OSIRIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Simulation":

01. The Accursed

02. Disconnectome

03. Cycles Of Tragedy

04. Under The Gun

05. Recursion

06. Analogs In A Cell

07. Silence The Echo

08. One Without The Other



BORN OF OSIRIS: 'Cycles Of Tragedy' Video






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