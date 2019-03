сегодня



Новый трек гитариста BORN OF OSIRIS



"The Sun And The Wind", новая песня гитариста группы BORN OF OSIRIS Lee McKinney, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из его сольного альбома "Infinite Mind", выход которого запланирован на 29 марта на Sumerian Records.













