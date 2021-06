сегодня



Обучающее видео от BORN OF OSIRIS



BORN OF OSIRIS опубликовали видео, в котором демонстрируют исполнение песни "White Nile", которая будет включена в выходящий второго июля альбом "Angel Or Alien".



Трек-лист:



"Poster Child"

"White Nile"

"Angel Or Alien"

"Waves"

"Oathbreaker"

"Threat Of Your Presence"

"Love Story"

"Crossface"

"Echobreather"

"Lost Souls"

"In For The Kill"

"You Are The Narrative"

"Truth And Denial"

"Shadowmourne"







