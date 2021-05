сегодня



Новое видео BORN OF OSIRIS



"Angel Or Alien", новое видео группы BORN OF OSIRIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Angel Or Alien, выходящего второго июля на Sumerian Records:



01. Poster Child



02. White Nile



03. Angel Or Alien



04. Waves



05. Oathbreaker



06. Threat Of Your Presence



07. Love Story



08. Crossface



09. Echobreather



10. Lost Souls



11. In For The Kill



12. You Are The Narrative



13. Truth And Denial



14. Shadowmourne













