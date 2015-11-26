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Born of Osiris

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1 ноя 2021 : 		 Концертное видео BORN OF OSIRIS

30 июн 2021 : 		 Трейлер нового альбома BORN OF OSIRIS

8 июн 2021 : 		 Обучающее видео от BORN OF OSIRIS

20 май 2021 : 		 Новое видео BORN OF OSIRIS

23 мар 2021 : 		 Обучающее видео от BORN OF OSIRIS

19 мар 2021 : 		 Новое видео BORN OF OSIRIS

25 май 2019 : 		 Концертное видео BORN OF OSIRIS

25 мар 2019 : 		 Новый трек гитариста BORN OF OSIRIS

14 мар 2019 : 		 Новый трек гитариста BORN OF OSIRIS

11 янв 2019 : 		 Новое видео BORN OF OSIRIS

18 ноя 2018 : 		 Новый альбом BORN OF OSIRIS выйдет зимой

18 июл 2018 : 		 Новый сингл BORN OF OSIRIS

26 янв 2017 : 		 Новое видео BORN OF OSIRIS

12 янв 2017 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

24 окт 2016 : 		 BORN OF OSIRIS на Sumerian Records

20 июн 2016 : 		 Новое видео бывшего гитариста BORN OF OSIRIS

6 июн 2016 : 		 BORN OF OSIRIS на волынке

31 май 2016 : 		 Новое видео бывшего гитариста BORN OF OSIRIS

23 окт 2015 : 		 Новый альбом BORN OF OSIRIS доступен для прослушивания

15 окт 2015 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

5 окт 2015 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

30 июл 2015 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

18 фев 2015 : 		 Гитарист BORN OF OSIRIS основал сольный проект

26 июн 2013 : 		 Новая песня BORN OF OSIRIS

26 мар 2013 : 		 BORN OF OSIRIS начнут запись в апреле

31 окт 2012 : 		 BORN OF OSIRIS начнут запись в марте
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|||| 1 ноя 2021

Концертное видео BORN OF OSIRIS



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"Oathbreaker", новое концертное видео группы BORN OF OSIRIS, доступно для просмотра ниже.

BORN OF OSIRIS Release Official Live Video For New Song



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