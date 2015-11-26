18 янв 2019



THE WILDHEARTS выпустят первый за десять лет альбом



Британские рокеры THE WILDHEARTS третьего мая выпустят первый за десять лет студийный альбом, получивший название "Renaissance Men".



«Вот же ж жеванный крот! Уж десять лет прошло с момента выхода нашего прошлого релиза и вот у нас родился новый монстр!» — говорит CJ, Ritchie. «Danny вернулся в банду и мы едем в тур в мае и обязательно исполним как проверенные временем хита, так и новые темы. С нетерпением ждем этого момента, всем ROCK!»











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