сегодня



Новое видео THE WILDHEARTS



"Splitter", новое видео группы THE WILDHEARTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "21st Century Love Songs", выходящего третьего сентября на Graphite Records.



Трек-лист:



"21st Century Love Songs"

"Remember These Days"

"Splitter"

"Institutional Submission"

"Sleepaway"

"You Do You"

"Sort Your Fucking Shit Out"

"Directions"

"A Physical Exorcism"

"My Head Wants Me Dead"







+0 -0



просмотров: 292