сегодня



Новая песня THE WILDHEARTS



"Sort Your Fucking Shit Out", новая песня группы THE WILDHEARTS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "21st Century Love Songs", выход которого запланирован на третье сентября на Graphite Records.













