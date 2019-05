сегодня



Новое видео THE WILDHEARTS



"Let 'Em Go", новое видео группы THE WILDHEARTS, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Renaissance Men", выпущенного 3 мая.



Трек-лист:



01. Dislocated

02. Let 'Em Go

03. The Renaissance Men

04. Fine Art Of Deception

05. Diagnosis

06. My Kinda Movie

07. Little Flower

08. Emergency (Fentanyl Babylon)

09. My Side Of The Bed

10. Pilo Erection









With a career spanning nearly 30 years THE WILDHEARTS helped change the landscape of British rock through the '90s, and to this day they haven't shown any sign of slowing down.

















