Новое видео THE WILDHEARTS



"Troubadour Moon", новое видео группы THE WILDHEARTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Satanic Rites of The Wildhearts, выходящего седьмого марта на Spnakefarm:



01. Eventually

02. Scared Of Glass

03. Troubadour Moon

04. Fire In The Cheap Seats

05. Kunce

06. Maintain Radio Silence

07. Blue Moon Over Brinkburn

08. Hurt People Hurt People

09. I'll Be Your Monster

10. Failure Is The Mother Of Success

11. Loyola (bonus track)







