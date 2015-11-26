Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 127
*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 95
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 49
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 33
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 29
[= ||| все новости группы



*

Phear

*
Страна
CanadaКанада
Стиль
-
| - |
|||| сегодня

Гитарист PHEAR выпускает сольный альбом



*
zoom
*
* *
Гитарист PHEAR Graham Stirrett девятнадцатого февраля выпускает дебютную сольную работу, Masquerade, которая будет доступна в цифровом варианте:

“Blood Sacrifice” 
“Heart Desire”
“Masquerade” 
“Carnival Of The Damned”
“Die Rot Burn”
“Name Your Sacrifice” (featuring Phear singer Patrick Mulock)
“Not Alone”
“Soul Searching” 
“Truth Through The Lie” (featuring Threat Signal’s Jon Howard)
“I Would”

PHEAR Guitarist GRAHAM STIRRETT To Unleash Debut Solo Album Next Month




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 80

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Frogleap Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом