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Гитарист PHEAR выпускает сольный альбом
Гитарист PHEAR Graham Stirrett девятнадцатого февраля выпускает дебютную сольную работу, Masquerade, которая будет доступна в цифровом варианте:
“Blood Sacrifice”
“Heart Desire”
“Masquerade”
“Carnival Of The Damned”
“Die Rot Burn”
“Name Your Sacrifice” (featuring Phear singer Patrick Mulock)
“Not Alone”
“Soul Searching”
“Truth Through The Lie” (featuring Threat Signal’s Jon Howard)
“I Would”
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