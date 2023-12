сегодня



Новое видео PHEAR



"Save Our Souls", новое видео группы PHEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Save Our Souls, выходящего весной 2024:



“Save Our Souls”

“Snake”

“Aftershock”

“Lease On Life”

“Narcosynthesis”

“Bleed”

“On Thin Ice”

“New World Error”

“Delusions” (Live / Bonus track)







