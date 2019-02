20 фев 2019



Новое видео PHEAR



"Hearts Desire", новое видео группы PHEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Masquerade, выпущенного 19 февраля:



“Blood Sacrifice”

“Heart Desire”

“Masquerade”

“Carnival Of The Damned”

“Die Rot Burn”

“Name Your Sacrifice” (featuring Phear singer Patrick Mulock)

“Not Alone”

“Soul Searching”

“Truth Through The Lie” (featuring Threat Signal’s Jon Howard)

“I Would”











