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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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11 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео PHEAR

17 дек 2023 : 		 Новое видео PHEAR

11 фев 2021 : 		 PHEAR нашли ударника

10 ноя 2020 : 		 PHEAR нашли гитариста

10 июн 2020 : 		 Из PHEAR ушел гитарист

15 фев 2020 : 		 PHEAR выпускают концертный альбом

17 сен 2019 : 		 PHEAR расстались с ударником

20 фев 2019 : 		 Новое видео гитариста PHEAR

13 фев 2019 : 		 Новое видео PHEAR

20 янв 2019 : 		 Гитарист PHEAR выпускает сольный альбом

18 июн 2018 : 		 Новый гитарист PHEAR

22 фев 2018 : 		 PHEAR расстались с гитаристом

8 июл 2017 : 		 Новое видео PHEAR

23 июн 2017 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PHEAR

17 июн 2017 : 		 PHEAR записали кавер-версию IRON MAIDEN

25 сен 2015 : 		 PHEAR ищут басиста

16 сен 2015 : 		 Новое видео PHEAR

19 май 2015 : 		 Музыканты EIDOLON, RAMPAGE в PHEAR
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|||| сегодня

Демонстрационное видео PHEAR



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PHEAR опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Save Our Souls", которая будет включена в одноименный альбом, выходящий весной.

PHEAR Release вЂњSave Our SoulsвЂќ Guitar Playthrough Video




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