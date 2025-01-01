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Новости
*KATATONIA рассталась с гитаристом 27
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*Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилос... 14
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*KATATONIA рассталась с гитаристом 27
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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20 мар 2025 : 		 Видео с текстом от PHEAR

10 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео PHEAR

5 мар 2024 : 		 Демонстрационное видео PHEAR

11 фев 2024 : 		 Демонстрационное видео PHEAR

17 дек 2023 : 		 Новое видео PHEAR

11 фев 2021 : 		 PHEAR нашли ударника

10 ноя 2020 : 		 PHEAR нашли гитариста

10 июн 2020 : 		 Из PHEAR ушел гитарист

15 фев 2020 : 		 PHEAR выпускают концертный альбом

17 сен 2019 : 		 PHEAR расстались с ударником

20 фев 2019 : 		 Новое видео гитариста PHEAR

13 фев 2019 : 		 Новое видео PHEAR

20 янв 2019 : 		 Гитарист PHEAR выпускает сольный альбом

18 июн 2018 : 		 Новый гитарист PHEAR

22 фев 2018 : 		 PHEAR расстались с гитаристом

8 июл 2017 : 		 Новое видео PHEAR

23 июн 2017 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от PHEAR

17 июн 2017 : 		 PHEAR записали кавер-версию IRON MAIDEN

25 сен 2015 : 		 PHEAR ищут басиста

16 сен 2015 : 		 Новое видео PHEAR

19 май 2015 : 		 Музыканты EIDOLON, RAMPAGE в PHEAR
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|||| сегодня

Видео с текстом от PHEAR



zoom
PHEAR опубликовали официальное видео с текстом к новому треку New World Error




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