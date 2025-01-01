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KATATONIA рассталась с гитаристом
27
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто...
24
STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»
19
Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»
18
Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»
18
ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA
17
GATES OF ISHTAR нашли лейбл
17
Лидер DESTRUCTION о том, почему американцы в трэше более усп...
16
GLENN DANZIG критикует группы, которые все не могут уйти со ...
15
Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилос...
14
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с
по
KATATONIA рассталась с гитаристом
27
Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто...
24
STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»
19
Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»
18
Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»
18
все новости группы
Phear
Канада
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/phearband
20 мар 2025
:
Видео с текстом от PHEAR
10 апр 2024
:
Демонстрационное видео PHEAR
5 мар 2024
:
Демонстрационное видео PHEAR
11 фев 2024
:
Демонстрационное видео PHEAR
17 дек 2023
:
Новое видео PHEAR
11 фев 2021
:
PHEAR нашли ударника
10 ноя 2020
:
PHEAR нашли гитариста
10 июн 2020
:
Из PHEAR ушел гитарист
15 фев 2020
:
PHEAR выпускают концертный альбом
17 сен 2019
:
PHEAR расстались с ударником
20 фев 2019
:
Новое видео гитариста PHEAR
13 фев 2019
:
Новое видео PHEAR
20 янв 2019
:
Гитарист PHEAR выпускает сольный альбом
18 июн 2018
:
Новый гитарист PHEAR
22 фев 2018
:
PHEAR расстались с гитаристом
8 июл 2017
:
Новое видео PHEAR
23 июн 2017
:
Кавер-версия IRON MAIDEN от PHEAR
17 июн 2017
:
PHEAR записали кавер-версию IRON MAIDEN
25 сен 2015
:
PHEAR ищут басиста
16 сен 2015
:
Новое видео PHEAR
19 май 2015
:
Музыканты EIDOLON, RAMPAGE в PHEAR
сегодня
Видео с текстом от PHEAR
PHEAR опубликовали официальное видео с текстом к новому треку New World Error
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
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Контакты
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Сообщений нет