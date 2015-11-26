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Hookers & Blow

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HOOKERS & BLOW планируют выпуск альбома



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Легендарный проект HOOKERS & BLOW, основанный клавишником GUNS N'ROSES Dizzy Reed'ом и гитаристом QUIET RIOT Alex'ом Grossi, отправился в студию для записи кавер-альбома.

«Нас годами просили это сделать. И до сего момента все это не имело большого смысла, однако как только мы нашли подходящий лейбл и команду для реализации проекта, мы это сделаем!» — говорит Alex.

HOOKERS & BLOW Confirm Plans For 2019 Covers Album





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