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HOOKERS & BLOW планируют выпуск альбома
Легендарный проект HOOKERS & BLOW, основанный клавишником GUNS N'ROSES Dizzy Reed'ом и гитаристом QUIET RIOT Alex'ом Grossi, отправился в студию для записи кавер-альбома.
«Нас годами просили это сделать. И до сего момента все это не имело большого смысла, однако как только мы нашли подходящий лейбл и команду для реализации проекта, мы это сделаем!» — говорит Alex.
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