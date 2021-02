сегодня



Новая песня HOOKERS & BLOW



Легендарный проект HOOKERS & BLOW, основанный клавишником GUNS N'ROSES Dizzy Reed'ом и гитаристом QUIET RIOT Alex'ом Grossi, опубликовал собственное прочтение композиции THE ZOMBIE "Time Of The Season".







