Трек-лист нового альбома HOOKERS & BLOW



Легендарный проект HOOKERS & BLOW, основанный клавишником GUNS N'ROSES Dizzy Reed'ом и гитаристом QUIET RIOT Alex'ом Grossi, опубликовал трек-лист нового альбома:



"Rocks Off" - The Rolling Stones

"Shakin'" - Eddie Money

"Trampled Underfoot" (Feat. Frankie Banali) - Led Zeppelin

"Ziggy Stardust" - David Bowie

"The Winner Loses" - Body Count

"Time Of The Season" - The Zombies

"American Girl" - Tom Petty

"Godzilla (Feat. The Okai Sisters)" - Blue Oyster Cult

"You Gotta Fight For Your Right (To Party)" - The Beastie Boys

"Under My Thumb" - The Rolling Stones

"No Quarter" (Feat. Frankie Banali) - Led Zeppelin

"Saturday Night's Alright For Fighting" - Elton John







