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Hookers & Blow

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Кавер-версия LED ZEPPELIN от HOOKERS & BLOW



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Легендарный проект HOOKERS & BLOW, основанный клавишником GUNS N'ROSES Dizzy Reed'ом и гитаристом QUIET RIOT Alex'ом Grossi, опубликовал кавер-версию песни LED ZEPPELIN "Trampled Underfoot", которую музыканты посвятили Фрэнки Банали, скончавшемуся в прошлом месяце от рака. Часть средств от релиза этого сингла будет направлена в адрес Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN).

HOOKERS & BLOW Releases Cover Of LED ZEPPELIN

















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