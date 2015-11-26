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Кавер-версия LED ZEPPELIN от HOOKERS & BLOW



Легендарный проект HOOKERS & BLOW, основанный клавишником GUNS N'ROSES Dizzy Reed'ом и гитаристом QUIET RIOT Alex'ом Grossi, опубликовал кавер-версию песни LED ZEPPELIN "Trampled Underfoot", которую музыканты посвятили Фрэнки Банали, скончавшемуся в прошлом месяце от рака. Часть средств от релиза этого сингла будет направлена в адрес Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN).





































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