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HOOKERS & BLOW нашли лейбл



Легендарный проект HOOKERS & BLOW, основанный клавишником GUNS N'ROSES Dizzy Reed'ом и гитаристом QUIET RIOT Alex'ом Grossi, заключил соглашение с лейблом Golden Robot Records, на котором в этом году состоится релиз дебютного альбома.



«В настоящий момент мы находимся в студии, где записываем наши любимые песни с очень талантливыми и разнообразными музыкантами, а также работаем над очень интересными идеями мерчендайза. Нам просто не терпится рассказать о всем том, что мы напланировали!»















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