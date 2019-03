сегодня



Новый альбом OCTOBER TIDE выйдет весной



Группа OCTOBER TIDE, в состав которой входят бывшие участники KATATONIA Fredrik и Mattias Norrman, выпустит новую студийную работу, получившую название "In Splendor Below", семнадцатого мая на Agonia Records. За сведение и мастеринг материала отвечал Karl Daniel Lidén из Tri-Lamd studios (BLOODBATH, KATATONIA, BREACH, CRAFT). Продюсером материала выступал Alexander Backlund из Nailvillage Studio (THENIGHTTIMEPROJECT, LETTERS FROM COLONY) и участники OCTOBER TIDE.



Трек-лист:



01. I, The Polluter



02. We Died In October



03. Ögoblick Av Nåd



04. Stars Starve Me



05. Our Famine



06. Guide My Pulse



07. Seconds



08. Envy Of The Moon















+1 -1









просмотров: 263