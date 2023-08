11 авг 2023



Новый альбом OCTOBER TIDE выйдет в октябре



OCTOBER TIDE выпустят новую работу, получившую название The Cancer Pledge, шестого октября на Agonia Records:



"Peaceful, Quiet, Safe"

"Tapestry Of Our End"

"Unprecedented Aggression"

"Blodfattig"

"The Cancer Pledge"

"I Know Why I'm Cold"

"Season Of Arson"

"Breathe The Water"







