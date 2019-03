сегодня



Новая песня OCTOBER TIDE



"I, The Polluter", новая песня группы OCTOBER TIDE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "In Splendor Below", выход которого запланирован на 17 мая на Agonia Records.



Трек-лист:



01. I, The Polluter

02. We Died In October

03. Ögoblick Av Nåd

04. Stars Starve Me

05. Our Famine

06. Guide My Pulse

07. Seconds

08. Envy Of The Moon



















