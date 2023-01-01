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OCTOBER TIDE работают над новым альбомом



Fredrik Norrman (ex-Katatonia, ex-Trees Of Eternity, Thenighttimeproject) сообщил о работе над новым материалом:



«Что можно сказать о звучании? Это определённо шаг в сторону от жанра «дум», в котором мы застряли. Это больше дэт-металл в олдскульном стиле. Это всё ещё OCTOBER TIDE, но с оттенком прошлого».



Запись начнётся в мае в шведской студии Gröndahl с Karl'ом Daniel'ем Lidén'ом (Bloodbath, Katatonia) за пультом. Позже они переедут в домашнюю студию участников и снова вернутся к Lidén'у, который будет заниматься сведением и мастерингом альбома.







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