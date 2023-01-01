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October Tide

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17 фев 2023 : 		 OCTOBER TIDE работают над новым альбомом

15 дек 2021 : 		 Перезаписанный трек от OCTOBER TIDE

16 май 2019 : 		 Новое видео OCTOBER TIDE

16 апр 2019 : 		 Видео с текстом от OCTOBER TIDE

22 мар 2019 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

1 мар 2019 : 		 Новый альбом OCTOBER TIDE выйдет весной

14 ноя 2018 : 		 Новый альбом OCTOBER TIDE выйдет весной

20 дек 2016 : 		 Новое видео OCTOBER TIDE

18 апр 2016 : 		 Новый альбом OCTOBER TIDE доступен для прослушивания

5 апр 2016 : 		 Новый трек OCTOBER TIDE

18 мар 2016 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

1 мар 2016 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

11 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OCTOBER TIDE

1 дек 2015 : 		 Фрагмент нового трека OCTOBER TIDE

16 июн 2015 : 		 OCTOBER TIDE на Agonia Records

18 фев 2013 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OCTOBER TIDE

10 апр 2012 : 		 OCTOBER TIDE заключили контракт с Pulverised Records

6 фев 2012 : 		 Объявлен новый состав OCTOBER TIDE

20 июл 2010 : 		 OCTOBER TIDE заключили соглашение с Dreamtide Music

10 июл 2010 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

13 дек 2007 : 		 Ремастированный дебютный альбом OCTOBER TIDE выйдет в 2008 году
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OCTOBER TIDE работают над новым альбомом



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Fredrik Norrman (ex-Katatonia, ex-Trees Of Eternity, Thenighttimeproject) сообщил о работе над новым материалом:

«Что можно сказать о звучании? Это определённо шаг в сторону от жанра «дум», в котором мы застряли. Это больше дэт-металл в олдскульном стиле. Это всё ещё OCTOBER TIDE, но с оттенком прошлого».

Запись начнётся в мае в шведской студии Gröndahl с Karl'ом Daniel'ем Lidén'ом (Bloodbath, Katatonia) за пультом. Позже они переедут в домашнюю студию участников и снова вернутся к Lidén'у, который будет заниматься сведением и мастерингом альбома.




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