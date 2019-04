сегодня



Видео с текстом от OCTOBER TIDE



"Our Famine", новое видео группы OCTOBER TIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Splendor Below", выходящего 17 мая на Agonia Records.



Трек-лист:



01. I, The Polluter

02. We Died In October

03. Ögoblick Av Nåd

04. Stars Starve Me

05. Our Famine

06. Guide My Pulse

07. Seconds

08. Envy Of The Moon



















