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Extrema

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Новая песня EXTREMA



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"For The Loved And The Lost", новая песня группы EXTREMA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Headbanging Forever, выход которого запланирован на десятое мая на Rockshots Records:

"The Call"
"Borders Of Fire"
"For The Loved And The Lost"
"Heavens Blind"
"Pitch Black Eyes"
"Headbanging Forever"
"Believer"
"Invisible"
"Paralyzed"
"The Showdown"

EXTREMA Reveal Headbanging Forever Album Details; "For The Loved And The Lost" Single Streaming





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