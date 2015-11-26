Новая песня EXTREMA

"For The Loved And The Lost", новая песня группы EXTREMA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Headbanging Forever, выход которого запланирован на десятое мая на Rockshots Records:
"The Call"
"Borders Of Fire"
"For The Loved And The Lost"
"Heavens Blind"
"Pitch Black Eyes"
"Headbanging Forever"
"Believer"
"Invisible"
"Paralyzed"
"The Showdown"
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